Internationale expansie troef bij jarige HEMA

AMSTERDAM - HEMA wil over tien jaar het merendeel van zijn omzet uit het buitenland halen. Volgens topman Tjeerd Jegen van de winkelketen is internationale expansie hét antwoord op de tegenwoordige problemen in de detailhandel.

Door ANP - 15-10-2016, 7:16 (Update 15-10-2016, 7:16)

,,Als je maar in één land blijft ga je het uiteindelijk verliezen van zaken als Primark, Action en Ikea. Die zijn ook allemaal in meer landen actief'', aldus de baas van de retailer die zijn negentigjarig jubileum viert. Dat sommige concurrenten het de laatste tijd niet hebben gered, ligt er volgens Jegen ook aan dat ze hun focus beperken tot Nederland.

,,Klanten zijn tegenwoordig heel veeleisend'', redeneert de HEMA-directeur. Om die klanten alles te kunnen bieden en toch ook een gunstig kostenplaatje te hebben, is schaalvergroting nodig. ,,Als je met vijfhonderd of duizend winkels inkoopt maakt dat al een heel verschil.''

Vernieuwing

Een en ander betekent wel dat HEMA over de grens nog veel winkels zal moeten openen. Van de ruim zevenhonderd filialen liggen er nu zo'n zeshonderd in Nederland. Daarbij wil de keten online sterk groeien. HEMA is afgelopen jaar al begonnen met het drastisch vernieuwen van zijn webwinkels.

Het is de bedoeling dat op termijn ook HEMA's beroemde rookworsten en taartenafdeling hun weg naar het buitenland vinden. In de zaken die onlangs in landen als Spanje en Frankrijk zijn geopend, zitten die 'verkooptoppers' nog niet in het assortiment. Dat is een logistieke keus, aldus Jegen. HEMA rijdt zo ver nog niet met gekoelde vrachtwagens. Maar als er meer buitenlandse winkels bij komen, wordt het aanbieden van versproducten daar opeens een stuk aantrekkelijker.

Eerste HEMA

Op 4 november 1926 opende de eerste winkel van de Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam (HEMA) de deuren. Dat gebeurde destijds op initiatief van de Bijenkorf, omdat het bestuur van dat luxe warenhuis ook een financieel minder bedeelde groep wilde bedienen. De HEMA-rookworst deed tien jaar later zijn intrede.

HEMA viert zijn jubileum komende weken onder meer met een speciale verjaardagstaart, die in de winkels te koop is. Ook komt er een speciale HEMA-editie uit van damesblad LINDA.