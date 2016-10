Woningmarkt trekt verder aan

DEN HAAG - De woningmarkt in Nederland is vorige maand verder aangetrokken. In totaal wisselden in september 21.009 huizen van eigenaar, waarmee de verkopen volgens het Kadaster bijna 29 procent hoger lagen dan een jaar eerder.

Door ANP - 17-10-2016, 8:36 (Update 17-10-2016, 8:36)

In alle provincies werden meer woningen verkocht. De grootste verkoopplus werd genoteerd in Zeeland met dik 37 procent. In Friesland was de groei met een kleine 20 procent het meest beperkt. Vooral vrijstaande huizen waren afgelopen maand een stuk populairder. De huizenverkoop trok in september ook met ruim 5 procent aan ten opzichte van augustus.

Het Kadaster meldde maandag verder dat het aantal geregistreerde hypotheken vorige maand ongeveer een vijfde hoger lag dan een jaar eerder, op 28.819 stuks. Het aantal executieveilingen lag met een totaal van 50 bijna 40 procent lager dan in september 2015.