Vlakke standen op Europese beurzen

AMSTERDAM - De Europese beursgraadmeters kwamen maandag in het openingsuur nauwelijks in beweging. De agenda voor beleggers is maandag nagenoeg leeg. De financiële markten zijn in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) later deze week. Ook volgt later deze week een keur aan bedrijfsresultaten.

Door ANP - 17-10-2016, 9:51 (Update 17-10-2016, 9:51)

De AEX stond in de vroege handel vrijwel onveranderd op 450,72 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 667,67 punten. Londen verloor 0,2 procent, Frankfurt en Parijs stonden vrijwel vlak.

Aegon was koploper in de AEX met een winst van 2 procent. Kabelaar Altice volgde met een plus van 1,7 procent. Het bedrijf maakte voorbeurs bekend dat het de bestaande schulden van de kredietfaciliteit van dochter SFR Group succesvol heeft kunnen herfinancieren. Galapagos was de sterkste daler onder de hoofdfondsen in Amsterdam. Het biotechbedrijf verloor 0,8 procent aan beurswaarde.

Aperam (min 0,8 procent) behoorde in de MidKap tot de sterkste dalers na een adviesverlaging door UBS. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM was de sterkste stijger onder de middelgrote fondsen met een winst van bijna 4 procent.

In Frankfurt won Deutsche Bank 1 procent. De bank moet volgens ingewijden mogelijk fors snoeien in zijn Amerikaanse activiteiten om te ontkomen aan strafvervolging wegens de verkoop van dubieuze financiële producten in de jaren voor de kredietcrisis van 2008.

Het Britse uitgeefconcern Pearson verloor bijna 5 procent aan beurswaarde en was daarmee veruit de sterkste daler onder de hoofdfondsen in Londen. Het bedrijf wist met zijn resultaten over de eerste negen maanden van het jaar niet te overtuigen. Vooral in de Verenigde Staten vielen de verkopen van studieboeken tegen.

Mijnbouwbedrijven als Anglo American en Glencore behoorden in de Britse hoofdstad tot de sterkste stijgers. In Frankfurt was die eer weggelegd voor staalconcern ThyssenKrupp, terwijl in Parijs ArcelorMittal, dat ook een notering heeft in de AEX-index in Amsterdam, als een van de weinige grote fondsen groen kleurde.

De euro was 1,0985 dollar waard, tegen 1,0990 dollar aan het eind van de Europese beurshandel op vrijdag. De prijs van Amerikaanse olie daalde 0,7 procent tot 49,98 dollar per vat. Brentolie werd verhandeld voor 51,64 dollar per vat, een prijsdaling van 0,6 procent.