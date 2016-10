'Wall Street kleurt lichtrood bij opening'

NEW YORK ( - ) - De aandelenbeurzen in New York openen de handelsweek maandag naar verwachting met kleine minnen. Beleggers verwerken onder meer resultaten van Bank of America en spelletjesmaker Hasbro. Nabeurs volgens cijfers van onder meer IBM en Netflix. Kort voor de openingsbel worden nog cijfers over de industriële productie in de VS gepubliceerd.

Door ANP - 17-10-2016, 15:13 (Update 17-10-2016, 15:13)

Bank of America wist met zijn kwartaalresultaten de verwachting van analisten te overtreffen. De bank boekte meer winst op een hogere omzet. Vooral bij de obligatiehandel viel de omzet daarbij hoger uit dan verwacht. De opbrengsten bij de handel in aandelen bleef wel achter bij de gemiddelde verwachtingen.

Hasbro lijk zich op te kunnen maken voor een koerssprongetje. Het bedrijf achter Monopoly, My Little Pony en Play-Doh sprak van de hoogste kwartaalomzet en -winst uit de historie van het bedrijf. Vooral speeltuig voor meisjes zoals kleding en poppen van Disney-hit Frozen en merchandise van de nieuwe film Trolls deden de verkopen goed.

Tesla

Ook Tesla kan op bovengemiddelde belangstelling rekenen. Topman Elon Musk liet voorbeurs via Twitter weten dat de voor maandag aangekondigde productpresentatie is uitgesteld naar woensdag. Volgens Amerikaanse media komt Tesla mogelijk met een nieuw voertuig. Een andere mogelijkheid zou zijn dat Tesla verbeteringen in de systemen van zijn zelfrijdende auto's gaat onthullen.

Supervalu stond in de voorbeurshandel stevig op winst. De supermarktketen is van plan zijn onderdeel Save-A-Lot te verkopen voor circa 1,4 miljard dollar.

De beurzen in New York gingen vrijdag maar mondjesmaat omhoog. De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 18.138,38 punten. De bredere S&P 500 sloot vrijwel onveranderd ten opzichte van donderdag op 2132,98 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq ging eveneens nagenoeg vlak de handel uit op 5214,16 punten.