ANP RDW bespreekt term Autopilot van Tesla

ZOETERMEER - De term 'Autopilot' die autofabrikant Tesla hanteert voor de software waarmee bestuurders geassisteerd kunnen rijden is mogelijk verwarrend voor automobilisten. De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) bespreekt de term dinsdag intern. Dat zei een woordvoerder maandagavond.

Door ANP - 17-10-2016, 20:18 (Update 17-10-2016, 23:02)

De Duitse tegenhanger van de RDW drong er zondag bij Tesla op aan te stoppen met het gebruik van de term Autopilot in reclame-uitingen. Het Kraftfarht-Bundesamt betoogt dat de software geen volledig automatische piloot is die zonder menselijke bestuurder kan, maar slechts een hulpmiddel bij het rijden.

De RDW, die het gebruik van de software heeft goedgekeurd voor de gehele Europese markt, zal het Duitse voorbeeld vooralsnog niet volgen. Volgens de zegsman vormt de RDW zich normaliter geen mening over marketinguitingen, maar staat het onderwerp naar aanleiding van de Duitse collega's wel op de agenda.

Zelfrijdende auto's

Tesla liet in een reactie op de Duitse kritiek weten dat de term in de luchtvaart al decennia gebruikt wordt voor systemen die deels automatisch en deels door mensen worden bestuurd. Daarnaast wordt Tesla-rijders op het hart gedrukt te allen tijde de handen aan het stuur te houden en dat Autopilot niet bedoeld is om de auto volledig zelfstandig te laten rijden.

De software bevindt zich nog in het zogeheten beta-stadium van de ontwikkeling en er is veel kritiek op, zeker sinds bij een ongeluk een gebruiker omkwam. Het bedrijf stelt dat de software gemiddeld genomen nu al zorgt voor veiligere wegen.

Autopilot stelt automobilisten wel in staat niets meer te doen en de de auto helemaal onafhankelijk te laten rijden en sturen. Wel schakelt het systeem zichzelf uit als automobilisten het stuur te lang niet vasthouden. Tesla werkt aan software voor zelfrijdende auto's, maar die zijn nu nog niet toegestaan.