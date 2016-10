Vrijwel stabiele omzet voor IBM

ANP Vrijwel stabiele omzet voor IBM

ARMONK - Het Amerikaanse technologieconcern International Business Machines (IBM) heeft de omzet in het derde kwartaal nagenoeg stabiel gehouden ten opzichte van een jaar eerder. De winst kwam wat lager uit, zo bleek maandag.

Door ANP - 17-10-2016, 22:45 (Update 17-10-2016, 22:49)

IBM zette voor 19,2 miljard dollar aan opbrengsten in de boeken, 0,3 procent minder dan een jaar eerder maar het dichtste bij omzetgroei in meer dan vier jaar tijd. In totaal zette Big Blue, zoals IBM ook wordt genoemd, nu al achttien kwartalen op rij een krimp neer. De omzet kwam ook hoger uit dan kenners hadden voorzien; zij rekenden in doorsnee op 19 miljard dollar.

IBM boekte een winst van ruim 2,8 miljard dollar, tegen meer dan 2,9 miljard dollar een jaar geleden. Het concern had naar eigen zeggen last van krimp in traditionele activiteiten, maar wist groei te realiseren in nieuwe takken als cloudcomputing en kunstmatige intelligentie. IBM handhaafde zijn eerder uitgesproken prognose voor heel het jaar.

De presentatie van IBM werd in eerste instantie positief ontvangen op Wall Street. In de Amerikaanse nabeurshandel ging het aandeel aanvankelijk een procent omhoog, maar zakte het daarna in het rood.