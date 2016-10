Ryanair verlaagt winstverwachting door pond

ANP Ryanair verlaagt winstverwachting door pond

DUBLIN - Ryanair heeft zijn winstprognose voor het lopende boekjaar naar beneden bijgesteld. De luchtvaartmaatschappij geeft aan last te hebben van de lage koers van het Britse pond, waardoor vluchten minder opleveren.

Door ANP - 18-10-2016, 8:59 (Update 18-10-2016, 8:59)

De Ierse budgetvliegmaatschappij rekent nu op een winstgroei in 2017 van 7 procent tegen een eerdere verwachting van 12 procent. Daarmee zou het resultaat uitkomen op 1,3 miljard tot 1,35 miljard euro, waar tot nu werd uitgegaan van 1,375 miljard tot 1,425 miljard euro.

De waarde van de Britse munteenheid is sinds het brexitreferendum eind juni met 18 procent gedaald. De gemiddelde opbrengsten van vluchten van Ryanair dalen daardoor in de tweede helft van het jaar met 13 tot 15 procent, en ook dat is meer dan gedacht.