Winst voor Amsterdamse beurs

ANP Winst voor Amsterdamse beurs

AMSTERDAM - De Amsterdamse beurs is dinsdag hoger uit de startblokken gekomen. Ook de andere graadmeters in Europa stonden in de plus. Beleggers zijn in afwachting van een stroom aan bedrijfsresultaten en het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), later in de week. Een hogere olieprijs stutte het sentiment.

Door ANP - 18-10-2016, 10:06 (Update 18-10-2016, 10:06)

De AEX-index noteerde in de vroege handel een plus van 0,9 procent op 452,10 punten. De MidKap steeg 0,5 procent tot 668,77 punten. De indices in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tussen 0,7 procent en 1,1 procent.

Biotechnoloog Galapagos was in de AEX-index veruit de sterkste stijger met een winst van 4 procent na een adviesverhoging door Goldman Sachs. Digitaal beveiliger Gemalto volgde met een plus van 2,7 procent.

Vastned

Bij de middelgrote fondsen wist Vastned de aandacht op zich gericht. De vastgoedinvesteerder maakte bekend een portefeuille Nederlandse bezittingen ter waarde van in totaal 65,3 miljoen euro te hebben verkocht. Vastned kocht zelf ook panden, in Parijs en Amsterdam. Het aandeel stond 1,4 procent hoger.

De Franse voedselfabrikant Danone zag de omzet in het derde kwartaal groeien, zij het in het traagste tempo in meer dan tien jaar. Het aandeel won desondanks 1,5 procent. Drankenconcern Rémy Cointreau zag zijn beurswaarde 3,8 procent stijgen na beter dan verwachte kwartaalcijfers.

Het Britse gokbedrijf William Hill won in Londen 2,4 procent. De fusie met zijn Canadese branchegenoot Amaya is van de baan. Het Britse modehuis Burberry verloor bijna 7 procent aan beurswaarde. Het bedrijf profiteerde afgelopen maanden van de extra toeristen die sinds het brexitreferendum goedkoper in Londen kunnen shoppen. Maar door het wisselkoerseffect viel de omzet evenwel lager uit.

Euro

In Dublin stond prijsvechter Ryanair (min 0,5 procent) in de belangstelling. De luchtvaartmaatschappij heeft zijn winstprognose voor het lopende boekjaar naar beneden bijgesteld.

De prijs van Amerikaanse olie steeg 0,9 procent tot 50,41 dollar per vat. Brentolie werd 1 procent duurder bij 52,01 dollar per vat. De euro was 1,1008 dollar waard tegenover 1,0994 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen op maandag.