Populariteit Harley-Davidson tanende

ANP Populariteit Harley-Davidson tanende

MILWAUKEE - De populariteit van Harley-Davidson is tanende. De Amerikaanse motorenmaker zag in het derde kwartaal de wereldwijde verkoop van motoren bij dealers met 4,5 procent teruglopen. Met name op de thuismarkt, goed voor twee derde van de totale verkopen, waren Harley's minder gewild. Hier werden ruim 7 procent minder motoren verkocht.

Door ANP - 18-10-2016, 14:22 (Update 18-10-2016, 15:09)

Het is al langer bekend dat Harley flink last heeft van de dure dollar, die zijn motoren relatief duur maakt ten opzichte van die van buitenlandse concurrenten. De winst van het concern kwam in de drie maanden tot en met september uit op ruim 114 miljoen dollar, tegenover 140 miljoen dollar een jaar eerder. De totale omzet van het concern daalde met 4 procent tot krap 1,3 miljard dollar.

Volgens Harley-topman Matt Levatich is er sprake van stevige concurrentie op de markt voor motorfietsen. Daarbij voelt het bedrijf de aanhoudende zwakte van de Amerikaanse industrie. In het vierde kwartaal verwacht Harley tot 25 miljoen dollar uit te geven om de bedrijfsvoering verder te ,,stroomlijnen". Het geld wordt gebuikt voor de afvloeiing van boventallig verklaard personeel en verdere herstructureringslasten.

Het bedrijf handhaafde de eerder afgegeven verwachting, waarbij het dit jaar 264.000 tot 269.000 motoren denkt te verschepen. Nieuwe modellen zullen de verkoop van motorfietsen volgens Harley in de laatste maanden van het jaar nog een flinke impuls geven.