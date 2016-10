Wall Street opent met winst

NEW YORK - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn dinsdag met winst aan de handel begonnen. Beleggers op Wall Street verwerken onder meer verrassend sterke kwartaalcijfers van Netflix. Daarnaast gaf nog een keur aan bedrijven een kijkje in de boeken.

Door ANP - 18-10-2016, 16:08 (Update 18-10-2016, 16:08)

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,7 procent in de plus op 18.216 punten. De bredere S&P 500 won 0,8 procent, bij 2144 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq noteerde 1 procent hoger op 5253 punten.

Netflix schoot in de eerste handelsminuten bijna 18 procent omhoog, dankzij een onverwacht sterke aanwas van abonnees in het afgelopen kwartaal. Goldman Sachs werd met een plus van ruim 2 procent beloond voor een sterke winstgroei in de afgelopen maanden. De resultaten van technolgieconcern IBM werden minder goed ontvangen. Het aandeel zakte met 3,5 procent.