ANP Accor voelt terreuraanslagen in cijfers

PARIJS - Het Franse hotelconcern Accor tempert de verwachting over de winst voor dit jaar, vanwege de recente terroristische aanslagen in Frankrijk en België. Daardoor gaan er momenteel minder toeristen naar die landen en is er ook minder vraag naar hotelkamers.

Door ANP - 18-10-2016, 19:51 (Update 18-10-2016, 19:51)

Accor rekent voor heel het jaar nu op een winst voor belasting tussen de 670 miljoen en 690 miljoen euro. Eerder mikte de onderneming, die bekend is van onder meer de hotelketens Ibis, Mercure en Sofitel, nog op een bandbreedte van 670 miljoen tot 720 miljoen euro.

Afgezien van de situatie in Frankrijk en België heeft Accor in het derde kwartaal naar eigen zeggen wel goede zaken kunnen doen. Aan de overzijde van de Atlantische Oceaan en in Azië namen de opbrengsten juist flink toe. De vergelijkbare omzet van Accor kwam met een totaal van ruim 1,5 miljard euro bijna 2 procent hoger uit dan een een jaar eerder.