ANP Eurostar gaat minder treinen inzetten

LONDEN - Eurostar International gaat de frequentie van zijn treindienstregeling tussen Londen en het Europese vasteland terugbrengen. Ook is de spoorvervoerder van plan tachtig banen te schrappen.

Door ANP - 18-10-2016, 20:56 (Update 18-10-2016, 20:56)

De ingrepen zijn nodig vanwege de afgenomen vraag naar treintickets. Eurostar meldde in juli al dat er in het tweede kwartaal minder passagiers vervoerd werden, met een omzetdaling tot gevolg. In aanloop naar het brexitreferendum treinden er minder zakenreizigers door de Kanaaltunnel. Door de recente aanslagen in Parijs en Brussel worden er de laatste tijd tevens minder toeristische tripjes naar die steden ondernomen.

Het is nog niet duidelijk hoe de dienstregeling precies gaat veranderen. Daarover wilde Eurostar dinsdag nog geen details geven. De onderneming gaat binnenkort met tien nieuwe treinen tijden. Die zijn langer en kunnen daardoor meer passagiers vervoeren.

De reorganisatie wil het bedrijf zoveel mogelijk via een vrijwillige vertrekregeling oplossen. Daarover lopen nog gesprekken met de vakbonden.