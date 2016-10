Nikkei boekt kleine plus

TOKIO - De aandelenbeurs in Tokio is woensdag met een kleine winst gesloten. Beleggers verwerkten onder meer nieuwe berichten uit China, waaruit bleek dat de Chinese economie vooralsnog geen nieuwe tekenen van achteruitgang laat zien.

Door ANP - 19-10-2016, 8:28 (Update 19-10-2016, 8:28)

's Werelds op één na grootste economie groeide vorig kwartaal met 6,7 procent op jaarbasis. Daarmee was de vooruitgang, die voldeed aan de verwachtingen van economen, even sterk als in de voorgaande twee kwartalen. De groei van de industriële productie zwakte licht af, terwijl de investeringen in onroerend goed verder aantrokken. Daarnaast gingen de winkelverkopen in hetzelfde tempo vooruit als in de voorgaande maanden.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio sloot 0,2 procent in de plus op 16.998,91 punten. Elders in de regio bleven de uitslagen ook redelijk beperkt. De Hang Seng in Hongkong zakte tussentijds 0,1 procent, terwijl de beurs in Shanghai 0,1 procent won. De Kospi in Seoul eindigde vlak. In Sydney ging de All Ordinaries 0,5 procent vooruit.