Durex-moeder voorzichtiger over 2016

ANP Durex-moeder voorzichtiger over 2016

LONDEN - De Britse producent van medicijnen, schoonmaakmiddelen en drogisterijartikelen RB is voorzichtiger geworden over zijn omzetverwachtingen voor dit jaar. De maker van onder meer Durex-condooms en Nurofen-pijnstillers kampte in het derde kwartaal met tegenslagen in onder meer Rusland en Zuid-Korea.

Door ANP - 19-10-2016, 9:52 (Update 19-10-2016, 9:52)

De onderneming verwacht dit jaar een stijging van de vergelijkbare omzet van 4 procent. Dat is aan de onderkant van de bandbreedte die het bedrijf eerder voorspelde. RB zag verkopen in Rusland de afgelopen drie maanden teruglopen. Dat gebeurde ook in Zuid-Korea, waar het bedrijf kampt met imagoschade omdat in de afgelopen jaren ruim honderd mensen zijn omgekomen na het gebruik van een reinigingsmiddel voor luchtbevochtigers van het bedrijf.

Het voormalige Reckitt Benckiser meldde woensdag een omzetstijging van 17 procent in het derde kwartaal, naar 2,6 miljard pond. De met vorig jaar vergelijkbare omzet steeg slechts met 2 procent, waar analisten gemiddeld hadden gerekend op een stijging van 2,5 procent. Het bedrijf maakte geen winstcijfers bekend.