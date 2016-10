Ook kleinere kredieten in beeld bij BKR

ANP Ook kleinere kredieten in beeld bij BKR

TIEL - Het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel krijgt vanaf 1 december meer zicht op mensen met kleine en kortlopende leningen. Juist deze leningen van 250 tot 500 euro die korter dan drie maanden lopen, zorgen vaak voor problemen bij mensen die in de schuldhulpverlening terechtkomen, licht een woordvoerster van het BKR woensdag toe.

Door ANP - 19-10-2016, 11:33 (Update 19-10-2016, 11:33)

Hoeveel nieuwe mensen in beeld komen door de aanpassing van de regels is volgens het BKR nog niet te zeggen. Dat wordt pas in de loop van december duidelijk. Een groot deel van de volwassenen in Nederland is al geregistreerd. Het zou kunnen dat de meeste 'nieuwe' registraties op naam komen van een van de acht miljoen mensen die al bekend zijn.

Verschillende banken informeerden hun klanten de afgelopen tijd over de veranderende regels. De BKR-zegsvrouw benadrukt dat het al lang niet meer zo is dat een registratie per definitie slecht nieuws is voor de consument.

Marges

Een lening zoals een hypotheek of creditcard of meer dan 500 euro kunnen rood staan leidt nu ook al tot een notering. In 91 procent van de gevallen gaat het om een positieve registratie, wat betekent dat het binnen de marges van de bestedingsruimte nog steeds goed mogelijk is een lening aan te vragen.

Het was al verplicht om schulden door te geven bij het afsluiten van een nieuw krediet. De gevolgen van de nieuwe regels voor bijvoorbeeld de kansen op het krijgen van een hypotheek zijn dan ook klein. Het treft dus vooral mensen die van plan waren schulden te verzwijgen.