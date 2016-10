'Baas Renault en Nissan ook chef Mitsubishi'

TOKIO - Carlos Ghosn, de topman van Renault en Nissan, wordt naar verluidt ook de hoogste baas van Mitsubishi Motors. Daarmee zou hij tegelijkertijd drie verschillende autobouwers onder zijn hoede krijgen. Dat meldden bronnen aan persbureau Bloomberg.

Door ANP - 19-10-2016, 14:22 (Update 19-10-2016, 14:22)

Nissan nam eerder dit jaar een belang van 34 procent in concurrent Mitsubishi. Die Japanse autobouwer zit in zwaar weer, sinds het bedrijf heeft toegegeven dat er jarenlang fouten zijn gemaakt bij het testen van het benzineverbruik van diverse auto's.

Ghosn staat in de autowereld bekend als 'Le Cost Killer'. De Braziliaan staat al zo'n anderhalf decennium aan het roer bij Nissan. Hij kreeg die baan doordat zijn werkgever Renault een controlerend belang had genomen in dat bedrijf. In 2005 werd Ghosn vervolgens benoemd tot topman van Renault zelf, met behoud van zijn positie bij Nissan.

De zorgen bij Mitsubishi zijn overigens nog groter dan gedacht. Woensdag stelde de onderneming haar prognose voor het lopende boekjaar bij naar een nettoverlies van 240 miljard yen, omgerekend meer dan 2 miljard euro. Eerder werd nog uitgegaan van een tekort van 145 miljard yen.