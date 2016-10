Intel levert fors in op Wall Street

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag zonder grote uitslagen aan de nieuwe sessie begonnen. Beleggers verwerkten weer een grote stroom aan kwartaalcijfers. Intel werd daarbij afgerekend op tegenvallende vooruitzichten.

Door ANP - 19-10-2016, 15:40 (Update 19-10-2016, 15:40)

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,2 procent in de plus op 18.194 punten. De bredere S&P 500 won 0,1 procent, bij 2141 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq noteerde 0,1 procent lager op 5240 punten.

Intel verloor in de vroege handel bijna 5 procent aan beurswaarde. Het concern kwam dinsdag nabeurs met tegenvallende prognoses voor de laatste maanden van dit jaar. Intel kampt vooral met de zwakke vraag naar pc's en servers.

Net als andere grote Amerikaanse banken boekte Morgan Stanley afgelopen kwartaal fors meer winst door onverwacht sterke resultaten bij de handel in obligaties. Morgan Stanley zag zijn nettowinst met 57 procent stijgen, naar 1,6 miljard dollar. Het aandeel won 1,4 procent.