Premier Michel wil uitleg ING-topman Hamers

BRUSSEL - De Belgische premier Charles Michel gaat contact opnemen met Ralph Hamers, de Nederlandse topman van ING Groep, om meer duidelijkheid te krijgen over het businessplan voor ING België.

Door ANP - 19-10-2016, 16:12 (Update 19-10-2016, 16:12)

Dat hebben de vakbonden woensdag te horen gekregen op de eerste bijeenkomst van de taskforce die is opgericht om het aantal gedwongen ontslagen te beperken. Michels woordvoerder bevestigt het voornemen. De premier belde begin oktober al met Hamers nadat bekend was geworden dat ING 3500 banen in België schrapt en de helft van de kantoren verdwijnt.

Het is nog niet bekend of het nieuwe contact telefonisch dan wel in persoon zal zijn. De vakbonden klagen dat zij zonder een businessplan met concrete cijfers geen alternatieven kunnen zoeken voor gedwongen ontslagen. Ook zijn ze bezorgd over de werknemers die hun baan houden, omdat die met de toenemende digitalisering van de bank te maken krijgen met een andere manier van werken.