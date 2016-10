Minder hypotheekgaranties door hogere prijzen

AMSTERDAM ( - ) - In de eerste negen maanden van dit jaar zijn er minder hypotheken met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verstrekt ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW).

De afname hangt samen met de sterk stijgende prijzen voor woningen. Daardoor komen minder hypotheken voor de garantie in aanmerking.

In de eerste negen maanden van 2016 werd 74 procent van de hypotheken afgesloten met NHG. Dat komt neer op 87.500 huishoudens die de aankoop of verbouwing van hun huis financierden met NHG. Een jaar eerder waren dit er in dezelfde periode ruim 100.000. De NHG is in het leven geroepen om in economisch ongunstige tijden restschulden op te vangen.