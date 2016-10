Intel onderuit op groen Wall Street

NEW YORK ( - ) - De aandelenbeurzen in New York stonden woensdag hoger. Dat gold niet voor de koers van chipproducent Intel, dat door beleggers werd afgestraft voor tegenvallende vooruitzichten. De stijgende olieprijzen gaven het sentiment een zet in de goede richting. Verder werd uitgekeken naar het debat tussen de Amerikaanse presidentskandidaten Hillary Clinton en Donald Trump later op woensdag.

Door ANP - 19-10-2016, 19:51 (Update 19-10-2016, 21:36)

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 21.30 uur (Nederlandse tijd) 0,4 procent in de plus op 18.232 punten. De bredere S&P 500 won 0,3 procent, bij 2146 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq noteerde 0,1 procent hoger op 5251 punten.

Intel verloor bijna 6 procent aan beurswaarde. Het concern kwam dinsdag nabeurs met tegenvallende prognoses voor de laatste maanden van dit jaar. Intel kampt vooral met de zwakke vraag naar pc's en servers. Analisten vrezen dat de bestellingen lager zullen uitvallen nu computerbouwers hun voorraad chips wegwerken.

Morgan Stanley

Net als andere grote Amerikaanse banken boekte Morgan Stanley afgelopen kwartaal fors meer winst door onverwacht sterke resultaten bij de handel in obligaties. Morgan Stanley zag zijn nettowinst met 57 procent stijgen, naar 1,6 miljard dollar. Het aandeel won 1,9 procent.

Oliedienstverlener Halliburton kwam met een onverwachte nettowinst van 6 miljoen dollar op de proppen. Het bedrijf profiteerde daarmee sneller dan verwacht van een voorzichtig herstel in de oliesector. Halliburton won bijna 5 procent. Ook branchegenoten Schlumberger (plus 3,2 procent) en Baker Hughes (plus 2,7 procent) profiteerden.

Euro

Uit cijfers van het Amerikaanse energiebureau EIA bleek dat de olievoorraden in de VS stevig waren gedaald. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 2,1 procent tot 51,31 dollar. Eerder op woensdag bereikte de Amerikaanse olieprijs de hoogste stand in vijftien maanden tijd. Brentolie steeg 1,4 procent tot 52,42 dollar per vat. Ook de koersen van grote olieconcerns als ExxonMobil en Chevron zaten in de lift.

De euro was 1,0969 dollar waard, tegen 1,0962 dollar bij het slot van de Europese beurzen.