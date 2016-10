Pon schikt voor miljoenen

LEUSDEN - Volkswagenimporteur Pon heeft een schikking getroffen met het Openbaar Ministerie (OM) in verband met een oude corruptieaffaire rond de inkoop van voertuigen door politie en Defensie. De autohandelaar moet 12 miljoen euro betalen om verdere strafvervolging af te kopen.

20-10-2016

Acht medewerkers van Pon hebben tussen 2001 en 2011 jarenlang politie- en Defensiepersoneel omgekocht. Het ging om ambtenaren die betrokken waren bij het wagenparkbeheer of de aanbesteding van dienstauto's. Zij kregen allerlei giften die niet door de beugel konden, bijvoorbeeld korting op winterbanden, goedkopere leasecontracten en onderhoud van hun wagen. Er was zelfs een ambtenaar die geheel verzorgde, meerdaagse cruises over de Middellandse Zee kreeg aangeboden.

De huidige directie van Pon heeft afstand genomen van de aan het licht gekomen praktijken.