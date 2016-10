'Leennormen maken huizen niet onbereikbaar'

ANP 'Leennormen maken huizen niet onbereikbaar'

AMSTERDAM - De aanscherping van de leennormen voor hypotheken heeft koophuizen de afgelopen jaren per saldo niet minder bereikbaar gemaakt. De inkomensnormen werden strenger, maar door de lage rente en de bescheiden groei van inkomens kan er nu méér worden geleend dan voor de crisis, stelde De Nederlandsche Bank (DNB) donderdag.

Door ANP - 20-10-2016, 11:18 (Update 20-10-2016, 11:18)

De regering heeft de normen voor de maximaal te lenen hypotheeksom aangescherpt, om te voorkomen dat huizenkopers zich te diep in de schulden steken. Bij een constant inkomen en een volkomen stabiele rente zouden die normen ervoor hebben gezorgd dat er nu bijna een vijfde minder kan worden geleend dan in 2008.

Dit is echter niet de realiteit, benadrukt DNB. Inkomens zijn de afgelopen jaren gegroeid, terwijl de hypotheekrente stevig is gedaald. Door die ontwikkelingen, in combinatie met lastenverzwaringen en inflatie, ligt de maximale hypotheeksom nu juist bijna 4 procent hoger.

De maximaal te lenen hypotheeksom wordt bepaald aan de hand van berekeningen van het Nibud. De Nibud-normen gelden sinds 2007 voor alle hypotheken en zijn sinds 2013 verankerd in een Ministeriële Regeling.