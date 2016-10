Beleggers wachten op rentebesluit ECB

ANP Beleggers wachten op rentebesluit ECB

AMSTERDAM - De Europese beurzen kwamen donderdagochtend nauwelijks in beweging. Beleggers blijven in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) en de toelichting daarop, later op de dag. Verder opende een keur aan bedrijven de boeken.

Door ANP - 20-10-2016, 11:53 (Update 20-10-2016, 11:53)

De AEX-index stond aan het eind van de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 455,12 punten. De MidKap stond vlak op 670,05 punten. De graadmeter in Londen zakte 0,1 procent, Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,2 procent.

Op Beursplein 5 wisten Philips Lighting en Sligro de aandacht op zich gericht. Beiden behoorden tot de grootste verliezers bij de middelgrote fondsen, na de publicatie van handelsberichten.

Sligro

Lighting, het voormalig verlichtingsonderdeel van Philips, zakte 4,8 procent. Het bedrijf denkt dat de terugkeer naar een positieve vergelijkbare omzetgroei langer zal duren dan verwacht, door slechtere marktomstandigheden in enkele Europese landen, het Midden-Oosten en Turkije.

Groothandels- en supermarktbedrijf Sligro speelde 2,9 procent kwijt. De onderneming verwacht dat de winst dit jaar lager zal uitkomen dan de recordwinst een jaar eerder.

MidKap

Air France-KLM was lijstaanvoerder in de MidKap en steeg ruim 5 procent. Concurrent Lufthansa verhoogde woensdagavond zijn prognose voor heel het jaar en schoot daarop in Frankfurt bijna 8 procent omhoog. Ook andere luchtvaartbedrijven stonden duidelijk in de plus, zoals Ryanair, easyJet en International Airlines Group.

In de AEX stond Aegon bovenaan, met een plus van 1 procent. ING volgde met een koerswinst van 0,8 procent. Gemalto en Aalberts zakten bij de hoofdfondsen het hardst, met respectievelijk 1,2 procent en 0,9 procent.

Euro

Verder opende onder meer voedingsmiddelenconcern Nestlé (min 0,9 procent) de boeken. De onderneming verlaagde zijn doelstelling voor de autonome omzetgroei. Farmaceut Roche profiteerde in het derde kwartaal van goede verkopen van zijn twee belangrijkste producten tegen borstkanker. Het aandeel daalde desondanks 0,2 procent.

Beursuitbater LSE steeg 0,7 procent na zijn cijferpresentatie. Distillateur Pernod Ricard won in Parijs 1,8 procent en Tele2 steeg in Stockholm ruim 5 procent. Laatstgenoemde schreef dieprode cijfers in het derde kwartaal door een flinke afschrijving, maar overtrof wel de verwachtingen van marktkenners.

De prijs van Amerikaanse olie zakte 1,1 procent naar 51,02 dollar per vat. Brentolie werd 1 procent goedkoper bij 52,12 dollar per vat. De euro was 1,0970 dollar waard, tegen 1,0962 dollar bij het slot van de Europese beurzen op woensdag.