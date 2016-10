Nieuwe onderhandelingen over CETA met Walen

BRUSSEL - EU-commissaris Cecilia Malmström (Handel) heeft nieuwe voorstellen op tafel gelegd die de Waalse premier Paul Magnette over de streep moeten trekken om alsnog het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada, CETA, goed te keuren. De onderhandelingen, die moeten voorkomen dat de Walen CETA torpederen, worden donderdagmiddag hervat.

Malmström is ,,optimistisch” over een goede afloop, maar ,,een oplossing is er nog niet.” Ze zei dit bij het begin van een bijeenkomst van alle liberale regeringsleiders en EU-commissarissen, voorafgaand aan de reguliere EU-top donderdag en vrijdag in Brussel.

De socialist Magnette weigert de federale regering, die vóór CETA is, het verdrag te laten ondertekenen namens heel België. CETA is volgens de Walen schadelijk voor hun landbouwsector, met name voor varkensproducten. Alle nationale en tien regionale parlementen in de EU moeten instemmen met het verdrag en alleen Wallonië ligt dwars.

De oplossing wordt gezocht in een 'interpretatieve verklaring’ die de zorgen bij de Walen wegneemt zonder dat het al vier jaar geleden afgeronde verdrag wordt gewijzigd.

Volgens ingewijden is de positie van Wallonië al geruime tijd bekend bij de Belgische regering, maar heeft zij de Waalse vasthoudendheid onderschat. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reynders, ook een liberaal, suggereerde donderdag dat Wallonië niet begrijpt wat er op het spel staat. ,,Wij blijven proberen het aan de Walen uit te leggen.”

Als CETA niet doorgaat, loopt de EU als handelspartner grote reputatieschade op. De Canadese premier Justin Trudeau dreigt niet naar een speciale EU-Canada-top op 27 oktober in Brussel te komen, als de kwestie niet uit de weg is.