ECB stilletjes aan beurzen voorbij

AMSTERDAM - De AEX-index in Amsterdam is donderdag met winst de handel uitgegaan. Ook elders in Europa kleurden koersborden groen. De markten verwerkten een grote stroom aan kwartaalcijfers en namen het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), en de toelichting daarop, grotendeels voor kennisgeving aan.

Door ANP - 20-10-2016, 17:52 (Update 20-10-2016, 17:53)

De AEX-index sloot uiteindelijk 0,3 procent hoger op 456,06 punten. ING was daarbij de sterkste stijger onder de hoofdfondsen met een winst van 1,8 procent. AkzoNobel (min 1,3 procent) sloot de rij. De MidKap sloot een fractie hoger op 670,46 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,5 procent.

De ECB liet zijn rentetarieven ongewijzigd. Ook aan de omvang en minimale looptijd van de opkoop van obligaties door de centrale bank werd niets veranderd. Dat programma loopt minstens tot en met eind maart volgend jaar, maar kan ook worden verlengd als dat nodig is. Beleggers kregen daarover donderdag niet meer duidelijkheid.

Toename

Bij de middelgrote fondsen op het Damrak waren Philips Lighting en Sligro de sterkste dalers. Lighting verloor bijna 5 procent. Het voormalig Philips-onderdeel denkt dat de terugkeer naar een toename van de verkopen langer zal duren dan verwacht, door slechtere marktomstandigheden in enkele Europese landen, het Midden-Oosten en Turkije.

Sligro raakte 1 procent van zijn beurswaarde kwijt. Het groothandels- en supermarktbedrijf verwacht dat de winst dit jaar lager zal uitkomen dan de recordwinst een jaar eerder.

Succes

Air France-KLM was lijstaanvoerder in de MidKap en steeg 5,3 procent. Concurrent Lufthansa verhoogde woensdagavond zijn prognose voor heel het jaar en schoot daarop in Frankfurt krap 8 procent omhoog. Ook andere luchtvaartbedrijven liftten op de beurs meer op dat succes.

In Frankfurt won Deutsche Bank bijna 4 procent. De koninklijke familie van Qatar heeft naar verluidt informele overeenstemming met investeerders in onder meer Abu Dhabi en China om gezamenlijk een groter belang in de bank te nemen.

De prijs van Amerikaanse olie zakte 1,9 procent naar 50,60 dollar per vat. Brentolie werd 2,3 procent goedkoper bij 51,43 dollar per vat. De euro was 1,0929 dollar waard, tegen 1,0962 dollar bij het slot van de Europese beurzen op woensdag.