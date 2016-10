Sanoma nog positiever over 2016

HELSINKI - Mediabedrijf Sanoma is nog positiever over de winst die dit jaar kan worden behaald. De reden om de vooruitzichten naar boven toe bij te stellen is een algemene verbetering van de operationele prestaties, zo meldde het moederbedrijf van onder meer SBS, NU.nl en Libelle donderdag.

Door ANP - 20-10-2016, 18:13 (Update 20-10-2016, 18:13)

Sanoma rekent er nog altijd op dat de omzet zich dit jaar gunstiger zal ontwikkelen dan in 2015. In dat jaar namen de opbrengsten, gecorrigeerd voor de verkoop van bedrijfsonderdelen, met 3,4 procent af. Verder wordt gerekend op een operationele winstmarge (ebit) van circa 9,5 procent.

Sanoma liet zich in juli ook al positiever uit over de winstverwachting voor 2016. Op dat moment werd de verwachte marge opgeschroefd van 7 naar 9 procent.