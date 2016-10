GE snijdt in verwachtingen

GE snijdt in verwachtingen

FAIRFIELD - Het Amerikaanse industriële conglomeraat General Electric (GE) denkt over heel 2016 een lagere omzet in de boeken te zullen zetten dan eerder voorzien. Het bedrijf worstelt met de trage economische groei die de vraag naar zijn producten geen goed doet.

Door ANP - 21-10-2016, 13:08 (Update 21-10-2016, 13:08)

GE gaat er nu van uit dat de omzetgroei die het op eigen kracht zal halen op maximaal 2 procent zal uitkomen ten opzichte van een jaar eerder. Dat is dus zonder de invloed van bijvoorbeeld overnames. Eerder zei het bedrijf hier een omzetplus van 2 tot 4 procent te voorzien.

Verder scherpte GE de winstverwachting voor het hele jaar aan. In het derde kwartaal resteerde onder de streep een winst van bijna 2 miljard dollar (ruim 1,8 miljard euro). Dat was minder dan de 2,5 miljard dollar een jaar eerder. De omzet in de drie maanden tot oktober kwam uit op 29,3 miljard dollar.