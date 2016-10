Ontbijt doet McDonald's goed

OAK BROOK - Het 'all day breakfast' van McDonald's in de Verenigde Staten is nog altijd een succesnummer voor de fastfoodketen. Geholpen door de koffie en wafels die klokje rond verkrijgbaar zijn, wist McDonald's de omzetverwachtingen te overtreffen. Ook verkoopplussen in het Verenigd Koninkrijk en Canada droegen bij aan dat succes.

Door ANP - 21-10-2016, 14:51 (Update 21-10-2016, 14:51)

Evengoed vielen de opbrengsten van de keten 3 procent lager uit dan een jaar eerder. Maar McDonald's wees er daarbij op dat het vergelijkbare kwartaal een jaar eerder ,,erg sterk'' was. Ook wat zwakkere verkopen in China speelden een rol. In totaal wist het bedrijf voor 6,4 miljard dollar aan hamburgers, milkshakes, friet en andere fastfood te verkopen. Analisten gingen door de bank genomen uit van een omzet van krap 6,3 miljard dollar.

Bij filialen die langer dan een jaar open zijn steeg de omzet gemiddeld met 3,5 procent. Hier rekenden marktkenners op niet meer dan 1,5 procent. De winst kwam in de verslagperiode uit op krap 1,3 miljard dollar. Dit betekende een daling van 1 procent ten opzichte van een jaar eerder, onder meer door afschrijvingen en herstructureringskosten.