ANP AEX vlak in de middag

AMSTERDAM - De Amsterdamse AEX-index stond vrijdagmiddag nagenoeg vlak. De andere graadmeters in Europa toonden kleine verliezen, in een zeer rustige handelssessie. Beleggers kregen tijdens de middaghandel een brij aan Amerikaanse bedrijfsresultaten voor hun kiezen. In Nederland vielen TomTom en Corbion in negatieve zin op.

Door ANP - 21-10-2016, 15:55 (Update 21-10-2016, 15:55)

De AEX-index koerste kort na de beursopening op Wall Street rond de slotstand van donderdag, op 455,92 punten. De MidKap zakte 0,5 procent tot 667,00 punten. De graadmeters in Frankfurt en Londen zakten 0,1 procent tot 0,5 procent.

Corbion en TomTom waren met verliezen van respectievelijk 6,5 procent en 4,2 procent de grootste dalers bij de middelgrote fondsen. Producent van voedingsingrediënten en chemicaliën Corbion zag zijn opbrengsten in de eerste negen maanden van het jaar wat afnemen. Dat kwam onder meer door volumedalingen.

TomTom

TomTom zag de winst en omzet wat teruglopen. De navigatiespecialist gaf onlangs al aan te maken te hebben met een sterkere terugloop van de vraag naar de navigatiekastjes die het bedrijf groot hebben gemaakt. De introductie van nieuwe producten heeft die tegenvaller nog niet uitgevlakt.

In de AEX stond ArcelorMittal bovenaan met een winst van 2,6 procent. Altice volgde en steeg 1,8 procent. De Amerikaanse tak van de in Amsterdam genoteerde kabelaar staat mogelijk voor een beursgang op Wall Street, aldus ingewijden. Heineken won 0,3 procent, na een adviesverhoging. ING, Galapagos en NN Group behoorden tot de verliezers.

British American Tobacco

In Londen steeg British American Tobacco (BAT) 1,6 procent. De sigarettenfabrikant wil de aandelen van branchegenoot Reynolds American die het nog niet in handen heeft kopen. De overname kost de maker van onder meer Lucky Strike zo'n 47 miljard dollar. In Stockholm ging Ericsson, na de melding van het eerste kwartaalverlies in bijna vier jaar, bijna 4 procent onderuit. Het aandeel kelderde een week geleden al na een winstwaarschuwing.

De prijs van Amerikaanse olie zakte 0,6 procent naar 50,34 dollar per vat. Brentolie stond 0,1 procent lager op 51,32 dollar per vat. De euro was 1,0880 dollar waard, tegen 1,0929 dollar bij het slot van de Europese beurzen op donderdag.