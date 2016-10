Canadezen pakken koffers zonder CETA-akkoord

NAMEN - De Canadese minister van Handel Chrysta Freeland heeft vrijdagmiddag na urenlang onderhandelen met de Waalse regering over het vrijhandelsverdrag van de EU en Canada (CETA) haar koffers gepakt. Volgens Belgische media zei ze bij haar vertrek dat de gesprekken met Wallonië zijn beëindigd en mislukt. ,,Ik ben teleurgesteld", aldus de minister. "Het lijkt duidelijk voor mij en voor Canada dat de Europese Unie momenteel niet in staat is om een internationaal akkoord te sluiten, zelfs niet met een land als Canada, dat dezelfde waarden heeft."

Eerder vrijdag zei de Waalse premier Paul Magnette nog in het Waalse parlement dat er ,,een wil is om vooruit te gaan, maar er is geen akkoord.” Canada en de EU boden Wallonië op dat moment onvoldoende om in te stemmen met CETA.

Door het aanhoudende verzet van de Walen lijkt ondertekening van het verdrag op 27 oktober in Brussel steeds minder aannemelijk.