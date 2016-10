Microsoft uitblinker op lager Wall Street

NEW YORK - De beurzen in New York toonden vrijdag halverwege de handelssessie een gemengd beeld. Beleggers op Wall Street kregen een hele reeks bedrijfsresultaten voorgeschoteld. Daarbij was Microsoft een grote uitblinker. Het aandeel van de techgigant koerste zelfs korte tijd op de hoogste stand sinds 1999.

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,3 procent lager op 18.109 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent tot 2137 punten. Technologiebeurs Nasdaq noteerde mede door Microsoft wel een plusje, van 0,1 procent op 5247 punten.

De cijfers van Microsoft (plus 4,8 procent) overtroffen de verwachtingen van analisten, ondanks dat er afgelopen kwartaal een lagere winst in de boeken ging dan een jaar eerder. Ook Internetbetalingsbedrijf PayPal wist met zijn resultaten te overtuigen en won 9,1 procent.

McDonald's, dat eveneens boven verwachting presteerde, steeg dik 3 procent. General Electric sneed in zijn prognoses voor het hele jaar en verloor 1,1 procent aan beurswaarde. Industrieel conglomeraat Honeywell zag voor het eerst sinds 2011 zijn winst zag dalen, maar won toch 1,2 procent. AMD speelde 6,4 procent kwijt. De chipmaker werd afgerekend voor oplopende verliezen.

Ook twee branchegenoten van de Nederlandse uitzender Randstad openden de boeken. Manpower deed het beter dan voorzien en won 8,9 procent. Monster Worldwide, waarop Randstad een overnamebod heeft gedaan, noteerde ondanks een groot kwartaalverlies 0,5 procent hoger.

Een andere opvallende stijger was mediabedrijf Time Warner, dat er meer dan 8 procent bijkreeg. Vrijdag kwam aan het licht dat Time Warner en het Amerikaanse telecombedrijf AT&T (min 2,8) met elkaar hebben gesproken over een mogelijke fusie.

Sigarettenmaker Reynolds American spoot bijna 15 procent omhoog. British American Tobacco (BAT) heeft zich gemeld voor de resterende aandelen in het bedrijf die het nog niet bezit.

Verder lijken de fusiegesprekken tussen NXP en Qualcomm in een laatste fase te zijn beland. Volgens ingewijden wordt een akkoord tussen de twee volgende week aangekondigd, waarbij Qualcomm naar verluidt 110 dollar per aandeel betaalt voor het Nederlandse NXP. Dat aandeel noteerde in New York 3,2 procent lager op 101,17 dollar, terwijl Qualcomm 1,1 procent hoger stond.

De prijs van Amerikaanse olie noteerde vlak op 50,62 dollar per vat. Brentolie stond 0,4 procent hoger op 51,58 dollar per vat. De euro was 1,0865 dollar waard, tegen 1,0868 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.