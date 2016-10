Staatssecretaris gaat koeien opkopen

DEN HAAG - In de strijd tegen het mestoverschot in de melksector wil staatssecretaris Martijn van Dam (Landbouw) koeien opkopen. Daarmee wil hij bereiken dat Nederland weer aan afspraken met de Europese Unie voldoet.

Door ANP - 21-10-2016, 23:23 (Update 21-10-2016, 23:23)

Van Dam is bereid 23 miljoen euro Europees crisisgeld, die hij nog op de plank heeft liggen, voor dat doel in te zetten. Hij wil daarmee bereiken dat de veestapel sneller krimpt. Hij overweegt bijvoorbeeld melkveehouders te ondersteunen die besluiten een koe niet meer te vervangen.

Het ging mis in de sector toen boeren opeens weer koeien begonnen te kopen toen het Europese melkquotum in 2015 verdween. ,,We moeten in elk geval minder mest produceren. Minder koeien zou helpen´´, aldus Van Dam vrijdagavond in het tv-programma Nieuwsuur. Hij benadrukt dat er zeker 200.000 koeien meer zijn dan wat is afgesproken.