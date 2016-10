Bonden kritisch over bezuinigingsbeleid ING

AMSTERDAM - De vakbonden FNV en De Unie zijn geschrokken van de schaal waarop de ING Nederlandse en Belgische banen overhevelt naar lagelonenlanden.

Door ANP - 22-10-2016, 10:45 (Update 22-10-2016, 14:05)

De bank kondigde begin oktober aan 7000 banen te gaan schrappen, waarvan 2300 in Nederland en 3500 in België. Digitalisering zou de voornaamste reden zijn. Een groot deel van de banen verdwijnt echter doordat werk wordt overgeheveld naar lagelonenlanden in Azië en Oost-Europa, meldde De Volkskrant zaterdag op basis van documenten van de bank. Het zou gaan om een kwart van de banen.

,,We kunnen niemand verbieden om banen te verplaatsen naar andere landen, maar de schaal en het tempo waarop dit gebeurt is verontrustend'', zei FNV-bestuurder Gerard van Hees. ,,Ik ga de leden informeren en met de kaderleden kijken of we in beeld kunnen brengen hoeveel banen er tot nu toe al verdwenen zijn. Want dit lijkt op uitverkoop van werkgelegenheid."

Minder Nederlands

Vakbond de Unie maakt zich ook zorgen. ,,Het lijkt alsof ING de overzichtelijke bedrijfsformule van een organisatie als McDonald's wil toepassen op de complexe organisatie van ING en dat kan niet", aldus Emanuel Geurts van De Unie.

Een woordvoerder van de bank zei zaterdagochtend dat ING begin oktober wel degelijk duidelijk heeft gemaakt ,,dat de reorganisatie nodig was omdat het werk bij ING verandert en ook dat de plek van het werk verandert. Het is altijd onderdeel geweest van de plannen''.

Er zijn in totaal zo'n 52.000 mensen in dienst bij ING, van wie op dit moment 30 procent in Nederland werkt. ,,We worden minder Nederlands. We krijgen steeds meer klanten in andere landen en in Nederland is de groei er een beetje uit. Dan is het niet gek dat we ook de banen anders verdelen'', aldus de ING-woordvoerder.