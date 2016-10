Philips voert winst stevig op

AMSTERDAM - Philips heeft vorig kwartaal bijna een vijfde meer winst weten te maken dan een jaar eerder, bij een licht stijgende omzet. Het in gezondheidszorgtechnologie gespecialiseerde concern verkocht vooral meer producten die mensen helpen gezonder te leven.

24-10-2016

Philips meldde maandag een omzet van 5,9 miljard euro over het derde kwartaal. Dat was 1 procent meer dan een jaar eerder. Het voor eenmalige posten gecorrigeerde bedrijfsresultaat (ebita) steeg met 14 procent naar 649 miljoen euro. De nettowinst kwam met 383 miljoen euro ruim 18 procent hoger uit dan in het derde kwartaal van 2015.

Bestuursvoorzitter Frans van Houten herhaalde de verwachting dat de resultaten in de laatste drie maanden van dit jaar verder zullen verbeteren. De kwetsbaarheid van veel markten waar Philips actief is, blijft volgens hem echter zorgelijk. Van Houten sprak verder van een ,,gezonde'' orderstroom in het afgelopen kwartaal, met een ,,solide'' groei van de verkopen en de marges.

Fluctuaties

De grootste risico's ziet Philips momenteel in Europa, stelde Van Houten in een toelichting. Daar speelt de onzekerheid rond het vertrek van de Britten uit de EU en over de uitkomst van komende verkiezingen de markt parten.

In China, dat vorig jaar nog het zorgenkind van het concern was, lopen de zaken inmiddels voorspoedig. Ook in de VS gaat het Philips voor de wind en Van Houten verwacht niet dat de aankomende presidentsverkiezingen daar verandering in zullen brengen. Met sterke groei in China en de VS is Philips in staat om ,,fluctuaties'' in Europa op te vangen, aldus de topman.

Philips verzelfstandigde eerder dit jaar zijn verlichtingstak en richt zich sindsdien op de zorgsector. Dat doet het bedrijf zowel met ziekenhuisapparatuur als met apparaten voor persoonlijk gebruik (Personal Health). Daarnaast zorgt het concern voor de uitwisseling van informatie tussen artsen en patiënten via met internet verbonden apparaten en softwarediensten (Connected Care).