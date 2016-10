FNV zoekt nieuwe vakbondsleider

ANP FNV zoekt nieuwe vakbondsleider

AMSTERDAM - Leden van FNV kunnen zich vanaf maandag kandidaat stellen voor het voorzitterschap van 's lands grootste vakbeweging. Belangstellenden hebben tien dagen de tijd om te solliciteren. Op 10 maart wordt duidelijk wie de opvolger wordt van Ton Heerts, die afgelopen zomer opstapte.

Door ANP - 24-10-2016, 9:29 (Update 24-10-2016, 9:44)

De gegadigden moeten wel aan zware eisen voldoen. ,,Het gaat immers om een zware maatschappelijke functie onder uitdagende omstandigheden, met een grote verantwoordelijkheid, een stevige bevoegdheid en een hoog afbreukrisico'', aldus de vakbond. De leden bepalen uiteindelijk in een referendum wie de nieuwe voorzitter wordt.

,,Ik hoop op een spannende en inspirerende verkiezingsstrijd'', aldus Leo Hartveld, die als algemeen secretaris verantwoordelijk is voor het verkiezingsproces. ,, Belangrijk thema in onze interne verkiezingen is hoe de kandidaten denken meer mensen lid te maken en actief te krijgen in onze strijd voor echte banen en een eerlijkere samenleving.''

FNV wordt sinds het vertrek van Heerts geleid door drie vicevoorzitters: Ruud Kuin, Catelene Passchier en Gijs van Dijk. Van dat drietal heeft Van Dijk al eens openlijk zijn ambitie uitgesproken om voorzitter te worden.