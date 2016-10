'Flinke daling Nederlandse wapenexport'

AMSTERDAM - De totale waarde van de Nederlandse export van militair materieel is in 2015 flink gedaald in vergelijking met een jaar eerder. Volgens de stichting Stop Wapenhandel bedroeg de waarde van vorig jaar afgegeven wapenexportvergunningen 873 miljoen euro, tegen ruim 2 miljard euro in 2014.

24-10-2016

De scherpe afname is vooral te verklaren doordat er in 2014 een exportvergunning voor JSF-onderdelen naar Italië, Turkije en de Verenigde Staten van 700 miljoen euro werd afgegeven.

Het grootste deel van de export van onder meer straaljageronderdelen en radarapparatuur gaat naar de landen van de NAVO. Circa 18 procent gaat naar Noord-Amerika en ruim 16 procent naar het Midden-Oosten, met afnemers als Jordanië, Israël en Saudi-Arabië.

Nederland nam vorig jaar de tiende plaats in van belangrijkste wapenexporteurs. De VS en Rusland zijn 's werelds grootste wapenleveranciers.