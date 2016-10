Embraer betaalt 205 miljoen om omkoping

SAO JOSE DOS CAMPOS ( - /BLOOMBERG) - Embraer betaalt 205 miljoen dollar om een einde te maken aan een lang lopend Amerikaans onderzoek naar corruptie van de Braziliaanse vliegtuigfabrikant. Het bedrijf, een van de grootste vliegtuigbouwers ter wereld, heeft toegeven zich schuldig te hebben gemaakt aan omkoping.

Door ANP - 24-10-2016, 21:50 (Update 24-10-2016, 22:35)

Volgens Amerikaanse autoriteiten heeft Embraer in totaal ongeveer 84 miljoen dollar winst gemaakt dankzij betaalde steekpenningen in de Dominicaanse Republiek, Saudi-Arabië en Mozambique. Het bedrijf betaalt daarvoor nu een boete van 107 miljoen dollar en moet daarnaast 98 miljoen dollar aan winst plus rente afstaan. Van dat laatste bedrag gaat 20 miljoen naar Braziliaanse autoriteiten.

Embraer liet in juli weten 200 miljoen dollar opzij te leggen voor afwikkeling van de zaak die al sinds 2010 loopt. Het bedrijf liet in een verklaring weten de gedragingen van zijn medewerkers te ,,betreuren".