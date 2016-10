Uitgaven shoppers stuwen winst Visa

ANP Uitgaven shoppers stuwen winst Visa

SAN FRANCISCO - Visa heeft de afgelopen drie maanden opnieuw geprofiteerd van de gestegen uitgaven van consumenten. De creditcardmaatschappij zag haar winst mede daardoor flink stijgen, zo bleek maandagavond uit een kwartaalupdate van het bedrijf.

Door ANP - 24-10-2016, 22:40 (Update 24-10-2016, 22:40)

De onderneming profiteerde net als een kwartaal eerder van de verschuiving van consumentenuitgaven van cash naar elektronische middelen. De nettowinst, exclusief enkele eenmalige items, steeg in het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar met 28 procent tot 1,9 miljard dollar of 0,78 dollar per aandeel. Analisten hadden gerekend op gemiddeld 0,73 dollar. De opbrengsten stegen van 3,6 miljard naar 4,3 miljard dollar.

De creditcardmaatschappij maakte eerder maandag al bekend evenals concurrent Mastercard ondersteuning te gaan bieden aan betaalplatform Android Pay van Google. Nederlanders hebben nog niets aan de samenwerking, omdat Android Pay hier nog niet beschikbaar is.