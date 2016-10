Randstad in schijnwerpers op Damrak

AMSTERDAM ( - ) - De AEX-index op Beursplein 5 vangt de handelsdag dinsdag naar verwachting met winst aan. Beleggers in Amsterdam verwerken onder meer de kwartaalresultaten van uitzender Randstad. Ook de producent van duurzame voedingsmiddelen Wessanen gaf een kijkje in de boeken. Op de macro-economische agenda prijken onder meer cijfers over het Duitse ondernemersvertrouwen.

Door ANP - 25-10-2016, 8:27 (Update 25-10-2016, 8:27)

Randstad zag zijn omzet afgelopen kwartaal harder stijgen dan in de voorgaande maanden. Daarbij wist het ook de gemiddelde verwachting van analisten te overtreffen. Ook wist Randstad de winst verder op te voeren. Het uitzendconcern profiteerde onder meer van overnames in Italië en Japan.

Wessanen kwam eveneens met positieve berichten naar buiten. Het bedrijf profiteerde afgelopen kwartaal andermaal van de toenemende populariteit van biologische voedingsmiddelen en is daardoor positiever geworden over de omzetgroei die dit jaar kan worden geboekt.

Novartis

Verder zullen verschillende buitenlandse fondsen in de belangstelling staan. De Zwitserse medicijnenproducent Novartis zag de winst afgelopen kwartaal andermaal teruglopen. Het bedrijf kampte onder meer met stevige concurrentie.

Landgenoot Syngenta zag op zijn beurt de omzet dalen. De producent van onder meer landbouwbestrijdingsmiddelen meldde tevens dat de overname door ChemChina op zijn vroegst in het eerste kwartaal van volgend jaar wordt afgerond.

Monte dei Paschi di Siena

De Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena maakte bekend het mes in het personeelsbestand te zetten. De bank schrapt 2600 banen en sluit vijfhonderd filialen. De ingrepen maken deel uit van een reddingsplan om de oudste bank van de wereld er weer bovenop te helpen.

Telecomconcern Orange zag in het derde kwartaal de opbrengsten stijgen, ondanks druk in thuismarkt Frankrijk. Wel bleef de omzet een fractie achter bij de verwachtingen.

Euro

De AEX-index eindigde maandag 0,5 procent hoger op 459,75 punten. De MidKap ging 0,4 procent vooruit tot 673,08 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,5 procent, Londen daalde 0,5 procent.

De euro stond voorbeurs op 1,0880 dollar, tegen 1,0890 dollar bij het Europese slot op maandag. Een vat Amerikaanse olie werd voorbeurs een fractie duurder op 50,56 dollar. Brentolie daalde 0,1 procent tot 51,42 dollar per vat.