Nieuwe Mini succesnummer voor VDL NedCar

BORN - Het werd gezien als grote gok toen ondernemer Wim van de Leegte van VDL het noodlijdende NedCar overnam. Woensdag blijkt dat de uitgekookte Brabander zijn kaarten in 2012 uitstekend heeft gespeeld. VDL krijgt de wereldwijde productie van de Mini Countryman.

Door Sjoerd van Bilsen - 26-10-2016, 5:00 (Update 26-10-2016, 5:00)

Die auto is een vrijwel gegarandeerde verkoophit in de dop. Hoewel de Nederlandse autofabriek en het Britse automerk geen verkoop- en productieverwachtingen uitspreken, gaat het volgens branchekenners om zeker 110.000 exemplaren van de nieuweling die jaarlijks in Born van de...