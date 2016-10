Veel banen door nieuwe Mini in Born

EINDHOVEN - De Nederlandse autofabriek VDL Nedcar gaat in het Limburgse Born de nieuwe Mini Countryman maken. Dat levert veel extra banen op.

Door ANP - 26-10-2016, 1:47 (Update 26-10-2016, 1:47)

De productie van de Countryman zorgt voor 1200 extra banen, aldus de onderneming woensdag. Momenteel werken er zo’n 4000 mensen bij VDL Nedcar. Toen VDL eind 2012 Nedcar overnam, waren dat er nog zo'n 1500.

In Born maakt VDL Nedcar al sinds 2014 de gewone Mini's en sinds eind 2015 de Mini Cabrio voor de BMW Group. Nog dit jaar komt daar de productie van het derde model bij.

Nedcar heeft een capaciteit voor de productie van maximaal 200.000 auto's per jaar. De Mini Countryman zal alleen in Born worden geproduceerd; in de toekomst ook in een plug-in hybride versie.