ANP Moody's somber over Europese staalsector

LONDEN - Kredietbeoordelaar Moody's blijft somber over de Europese staalproducenten. Aanhoudende concurrentie van goedkoper Chinees en Russisch importstaal en stijgende prijzen voor ruwe grondstoffen zijn daar onder meer de reden van, zo valt op te maken uit een rapport van de firma.

Door ANP - 26-10-2016, 7:14 (Update 26-10-2016, 7:14)

Een en ander zorgt er volgens Moody's voor dat de verwachting voor de Europese staalindustrie de komende 12 tot 18 maanden negatief is. En hoewel de recente maatregelen uit Brussel om het dumpen van staal op de Europese markt tegen te gaan enig effect zullen hebben, blijft het volume van geïmporteerde staalproducten significant hoog, aldus Moody's.

Ook over de Russische staalindustrie is Moody's overigens somber gestemd. De verwachting daarvoor is negatief voor dit jaar, bijvoorbeeld gezien de fragiele staalvraag op de thuismarkt. Volgens de kredietbeoordelaar is het onzeker of de vraag naar staal in Rusland in 2017 duurzaam zal herstellen.