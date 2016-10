Hyundai voelt gevolgen staking

SEOUL - De Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai heeft de winst voor het elfde kwartaal op rij op jaarbasis zien dalen. Dat kwam onder meer door een langdurige staking bij het concern en negatieve effecten van een dure won.

Door ANP - 26-10-2016, 7:34 (Update 26-10-2016, 7:34)

De op vier na grootste automaker ter wereld, ook eigenaar van het merk Kia, realiseerde in het afgelopen kwartaal een winstdaling van 10 procent tot 1,1 biljoen won, zo'n 859 miljoen euro.

De grootste automaker van Zuid-Korea had in september te maken met de eerste grote staking in twaalf jaar tijd. Daarvoor werd de productie al enige tijd regelmatig stilgelegd. Uiteindelijk wist het concern een loonakkoord te sluiten met de vakbonden. Een en ander leverde wel een productieverlies op van zo'n 140.000 voertuigen.