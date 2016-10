Nikkei hoger in lagere regio

ANP Nikkei hoger in lagere regio

TOKIO - De Nikkei-index in Tokio is woensdag met een kleine winst gesloten. De Japanse hoofdgraadmeter was daarmee een uitzondering in een verder roodgekleurd Azië. Daarmee presteerden de meeste indices in lijn met Wall Street, waar ook minnen op de borden prijkten. Lagere olieprijzen drukten het sentiment.

Door ANP - 26-10-2016, 8:22 (Update 26-10-2016, 8:22)

De Nikkei eindigde 0,2 procent hoger op 17.391,84 punten. Mijnbouwers en grondstofhandelaren schaarden zich als gevolg van de lagere olieprijzen onder de dalers. Het Japanse oliebedrijf Inpex sloot 1,2 procent lager, terwijl Japan Petroleum Exploration 0,2 procent inleverde. Ook machinebouwer Komatsu (min 2,5 procent) stond bij de verliezers, nadat de Amerikaanse branchegenoot Caterpillar zijn verwachtingen voor het hele jaar naar beneden toe bijstelde.

De Kospi in Seoul verloor 1,2 procent. Automaker Hyundai sloot daar vlak. Het Zuid-Koreaanse bedrijf zag de winst voor het elfde kwartaal op rij op jaarbasis dalen. Dat kwam onder meer door een langdurige staking bij het concern. Ook de Australische All Ordinaries (min 1,5 procent) deed een stap terug. De Hang Seng in Hongkong stond tussentijds 0,8 procent lager.