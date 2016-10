HEMA opent vijftigste Franse winkel

ANP HEMA opent vijftigste Franse winkel

STRAATSBURG - HEMA heeft woensdag in Straatsburg zijn vijftigste winkel in Frankrijk geopend. De winkelketen wil nog verder uitbreiden in het land.

Door ANP - 26-10-2016, 13:42 (Update 26-10-2016, 13:42)

Het filiaal ligt in winkelcentrum l'Aubette en beslaat 420 vierkante meter. Naast HEMA zijn in dat winkelcentrum verschillende andere internationale ketens gevestigd.

Naast uitbreiding in Frankrijk mikt HEMA ook op groei in het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland. Zo wordt begin 2017 een winkel in de Duitse stad Keulen geopend.