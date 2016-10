Opnieuw acties cabinepersoneel KLM

SCHIPHOL - Passagiers bij KLM moeten donderdag en vrijdag opnieuw rekening houden met lichte vertragingen en langere wachttijden bij de gate. Niet alleen FNV maar ook VNC, met 6000 KLM-leden de grootste vakbond van het cabinepersoneel, heeft opgeroepen tot werkonderbrekingen van tien minuten voorafgaand aan elke vlucht.

26-10-2016

FNV voerde maandag ook al op die manier actie bij KLM. De vakbond wil dat de luchtvaartmaatschappij afziet van plannen om vanaf volgende week op een deel van de vluchten naar verre bestemmingen minder cabinepersoneel in te zetten. Dinsdag kreeg KLM twee dagen 'bedenktijd', maar die lijken te verstrijken zonder dat KLM de eisen van de vakbond inwilligt, aldus bestuurder Zakaria Boufangacha.

VNC sloot zich maandag nog niet aan bij de oproep van FNV omdat de cabinebond die dag zelf nog overleg met KLM had. Wel had zij zich solidair verklaard. Voorzitter Annette Groeneveld vermoedt dan ook dat veel VNC-leden al meededen aan de acties. Naar schatting de helft van de ingeroosterde cabinemedewerkers legde maandag kortstondig het werk neer. Dat leidde volgens FNV tot lichte vertragingen, al zei KLM daar weinig van te merken.

De steward of stewardess minder aan boord is een noodmaatregel die KLM heeft genomen omdat afspraken met de bonden over een verdere productiviteitsverbetering uitblijven. Daardoor dreigden vanaf 30 oktober opnieuw gaten te vallen in de bezetting. Dat werd afgelopen zomer nog ondervangen door meer tijdelijke krachten in te zetten maar die extra kosten wil het bedrijf in de wintermaanden niet opnieuw maken.