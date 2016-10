Nog geen definitief plan voor Air France-KLM

Door ANP - 26-10-2016, 19:50

DEN HAAG - Er ligt nog geen nieuw definitief strategisch plan klaar bij Air France-KLM. Dat meldt het kabinet woensdag aan de Kamer op vragen van het CDA. Topman Jean-Marc Janaillac van de luchtvaartmaatschappij presenteert het plan begin volgende maand.

Door ANP - 26-10-2016, 19:50 (Update 26-10-2016, 19:50)

In de media zijn al veel speculaties op basis van anonieme bronnen over het plan. Zo zou de nieuwe topman van het Franse concern in de raad van commissarissen van de Nederlandse KLM-tak willen plaatsnemen en de controle over een KLM-onderdeel willen verschuiven naar Parijs. ,,Berichten op basis van geruchten en speculaties dragen niet bij aan verbetering van het onderlinge vertrouwen binnen Air France-KLM'', stellen minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur).

Zij schrijven ,,scherp te blijven kijken naar de verdere ontwikkeling van de plannen''. De Nederlandse belangen worden daarbij nadrukkelijk in de gaten gehouden. Het is voor het kabinet belangrijk dat de KLM binnen de onderneming een ,,voldoende zelfstandige positie houdt''.