ANP Uitbreiding stuwt omzet Basic-Fit

AMSTERDAM - Basic-Fit heeft in de eerste negen maanden van dit jaar vijftig nieuwe filialen geopend, waarbij het ledenbestand met een kwart werd uitgebreid. Het ongewoon warme weer in september zette in die maand echter een rem op de aanwas van nieuwe leden in de Benelux, meldde de beursgenoteerde uitbater van fitnessclubs donderdag.

Door ANP - 27-10-2016, 8:04 (Update 27-10-2016, 8:04)

De nieuwe filialen en het grotere aantal leden stuwden de omzet in de eerste negen maanden van 2016 met 28 procent, naar 189 miljoen euro. Het bedrijf beheert nu 388 sportclubs, met bijna 1,2 miljoen leden.

Basic-Fit verwacht in heel 2016 de deuren van 75 nieuwe fitnessclubs te openen, waar eerder op 65 à 75 werd gerekend. De jaaromzet komt naar verwachting uit op ongeveer 260 miljoen euro. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) zal minstens 80 miljoen euro bedragen, voorspelde het bedrijf.