ANP 'Cijferstorm domineert Damrak'

AMSTERDAM - De AEX-index staat donderdag naar verwachting voor een lagere opening. In Amsterdam verwerken beleggers een tsunami aan bedrijfsresultaten. Bij de hoofdfondsen gaf onder meer KPN een kijkje in de boeken. Verder was het de beurt aan onder meer GrandVision en Basic-Fit.

Door ANP - 27-10-2016, 8:26 (Update 27-10-2016, 8:26)

KPN zag de omzet afgelopen kwartaal opnieuw dalen, door aanhoudende druk op de zakelijke markt. De opbrengsten uit telecom- en televisiediensten aan consumenten namen daarentegen wel toe. Ook wist het bedrijf, afgezien van eenmalige posten, de winstgevendheid te verbeteren.

Ook hoofdfonds RELX kwam met een update naar buiten. De informatieleverancier heeft in de eerste negen maanden een stabiele omzetgroei geboekt en houdt vast aan de verwachting dat de resultaten over het hele jaar beter zullen zijn dan een jaar eerder.

Aandacht

Ook Arcadis weet de aandacht op zich gericht. Bij het advies- en ingenieursbureau stapt topman Neil McArthur per direct op, wegens onenigheid over de te volgen koers. Arcadis meldde verder een daling van de omzet en het bedrijfsresultaat over het afgelopen kwartaal.

Optiekbedrijf GrandVision heeft zijn omzet dit jaar tot nu toe zien toenemen. Het moederbedrijf van onder meer Pearl profiteerde van zijn vele nieuwe winkels. Ook bij Basic-Fit werden de opbrengsten gestuwd door de nieuwe filialen die er dit jaar bij gekomen zijn.

Omzetgroei

Pharming meldde eveneens een omzetgroei. Het biotechnologiebedrijf herhaalde daarbij zijn verwachting dat het in de loop van 2017 op operationeel niveau winstgevend zal worden. De toeleverancier aan de chipindustrie Besi zag de omzet vorig kwartaal iets minder sterk dalen dan het bedrijf zelf had voorspeld. Daarbij viel ook de winst hoger uit dan verwacht.

Branchegenoot ASM International (ASMI) heeft in het derde kwartaal een lagere winst en omzet behaald dan een jaar eerder. Het concern liet dinsdag nabeurs niets los over mogelijke interesse in de toeleverancier aan de chipindustrie Hitachi Kokusai Electric.

Cijfers

Ook elders in Europa kwamen grote bedrijven met cijfers. Zo wist Deutsche Bank te verrassen met een nettowinst. Chemieconcern BASF zag de winst dalen. Verder wist de Finse fabrikant van netwerkapparatuur Nokia zijn omzetdaling beperkt te houden. Olieconcern Statoil schreef rode cijfers door de aanhoudende zwakte op de oliemarkt.

De beurzen in Europa sloten woensdag in het rood. De AEX eindigde 0,8 procent lager op 455,82 punten. De MidKap verloor 0,3 procent tot 670,37 punten. Parijs, Frankfurt en Londen zakten tussen de 0,1 en 0,8 procent.

De euro was voorbeurs 1,0910 dollar waard, tegen 1,0914 dollar bij het Europese slot woensdag. Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 49,35 dollar per vat. Brent steeg 0,4 procent, tot 50,18 dollar.