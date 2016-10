Nikkei sluit met klein verlies

TOKIO - De aandelenbeurs in Japan is donderdag met verlies gesloten. Ook in het Verre Oosten kregen beleggers veel bedrijfsresultaten te verwerken, waaronder die van elektronicaconcern Samsung. Daarnaast zetten nieuwe gegevens over de Chinese industrie wat druk op de koersen.

Door ANP - 27-10-2016, 8:49 (Update 27-10-2016, 8:49)

De toonaangevende Nikkei-index eindigde 0,3 procent lager op 17.336,42 punten. Nintendo won 1,5 procent, ondanks de lagere verwachtingen voor de operationele winst en omzet die het bedrijf woensdag nabeurs presenteerde. Nintendo heeft net als veel andere Japanse exporteurs last van de sterke yen.

De Kospi in Seoul steeg 0,5 procent. In Zuid-Korea meldde Samsung een flinke winstdaling over het derde kwartaal, door de affaire rondom de Galaxy Note 7. Samsung won desondanks 0,4 procent.

In China meldde het nationale statistiekbureau dat de winstgroei van de industrie in september behoorlijk is afgezwakt. De Shanghai Composite noteerde tussentijds 0,4 procent in de min. De Hang Seng in Hongkong stond 1,1 procent in het rood. Ook de Australische All Ordinaries (min 1,2 procent) deed een stap terug.